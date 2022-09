Monaco-Lyon : les Monégasques confirment leur embellie après leur victoire face à l'OL

Le Rocher retrouve sa solidité. L'AS Monaco a enchaîné une deuxième victoire de rang en Ligue 1, une semaine après s'être imposée dans le derby à Nice. C'est le troisième succès en une semaine après celui de jeudi en Ligue Europa à Belgrade. Un gros morceau était pourtant au menu pour les Monégasques en ce dimanche 11 septembre, en clôture de la 7e journée de Ligue 1 : l'Olympique lyonnais.

Au terme d'un match animé et équilibré entre ces deux prétendants au podium, ce sont bien les joueurs de la Principauté qui ont pris le dessus (2-1), grâce à leur efficacité sur coups de pied arrêtés. Badiashile, sur corner, puis Maripan, sur coup franc, ont en effet permis à l'AS Monaco de virer en tête, avant de maintenir le cap malgré la réduction du score lyonnaise signée Toko Ekambi. L'ASM décroche ainsi sa première victoire de la saison à domicile.

Lyon méritait mieux

L'un des charmes du football, c'est que le résultat ne reflète pas toujours la rencontre. Ce Monaco-Lyon en a été une nouvelle preuve. Car si l'on se fie aux occasions, et au jeu développé, c'est sans doute l'OL de Peter Bosz qui méritait de s'imposer dimanche soir. Avec 18 tirs à onze, et une possession de balle nettement en leur faveur, les Gones n'ont pas démérité. Mais ils sont tombés sur un Rocher infranchissable.



Sur sa ligne, le portier allemand Alexander Nübel a confirmé son retour en forme, se montrant imperturbable sur de nombreuses tentatives lyonnaises. Devant lui, Axel Disasi, Guillermo Maripan et Benoît Badiashile ont mené la vie dure à Alexandre Lacazette, longtemps privé d'espace, et de soutien. Ils n'ont craqué qu'une fois, sur un centre de Cherki - auteur d'une entrée en jeu remarquée - repris par Toko Ekambi (2-1, 82e).

Rien de bien grave, puisqu'avant cela, les défenseurs monégasques s'étaient également chargés de mettre l'ASM à l'abri. Benoit Badiashile a d'abord profité d'un corner botté par Caio Henrique pour ouvrir le score, de la tête, alors que l'OL accentuait la pression (1-0, 56e). Quelques minutes plus tard, Guillermo Maripan l'a imité sur un coup franc déposé par le même Caio Henrique (2-0, 63e).

“On travaille beaucoup les coups de pied arrêtés depuis le début de la saison, on a de bons résultats”, a d'ailleurs apprécié le défenseur chilien après la rencontre, au micro de Prime Video. Ce que les Lyonnnais avaient pourtant remarqué, comme l'a révélé quelques secondes avant lui Alexandre Lacazette : "On les savait dangereux sur coup de pied arrêtés, on sait aussi que c’est notre point faible. C’est dommage, on était bien dans le jeu. On aurait pu mieux faire. Je suis désolé pour les supporters."

Le "général" lyonnais et ses troupes ont pourtant combattu vaillamment en Principauté. Mais leurs multiples tentatives se sont avérés imprécises, parfois inoffensives. Et le siège du but de Nübel en fin de match a fait trembler Monaco, sans effriter le Rocher. Après leur défaite dans la semaine sur la pelouse de Lorient, les Lyonnais patinent et laissent l'OM, le PSG et Lens s'envoler. Monaco revient à portée de tir des places européennes. De quoi donner le sourire à Maripan : "On a passé une bonne semaine, on espère en passer pleins comme ça..."