Basket : Monaco se sépare de son entraîneur Zvezdan Mitrovic, Sasa Obradovic le remplace

L'AS Monaco, qui vient d'enchaîner cinq défaites en Euroligue et qui a perdu à Strasbourg (99-90) dimanche en championnat de France, a annoncé, lundi 13 décembre, avoir mis un terme à sa collaboration avec son entraîneur Zvezdan Mitrovic.

"L'AS Monaco et Zvezdan Mitrovic ont, d'un commun accord, décidé de mettre fin à leur coopération", a affirmé le club de la Principauté sur son site internet, avant de le couvrir d'éloges.

Cinq saisons à la tête du club pour Mitrovic

"De la Pro B au plus haut niveau européen, chaque page de notre histoire porte l'empreinte de Coach Z. C'est un exemple unique dans le basketball européen: un club et un entraîneur qui ont commencé leur voyage depuis la deuxième division du championnat national, élevé l'Eurocup au-dessus de leurs têtes puis ressenti le goût de l'Euroligue".

Entraîneur de Monaco de 2015 à 2018, et de retour au club en juin 2020, Mitrovic, 51 ans, a, en effet, mené l'équipe de la Principauté au titre de champion de France de ProB en 2015. Puis il a remporté la Leaders Cup à trois reprises (2016, 2017 et 2018), et surtout, le 30 avril dernier, gagné l'Eurocoupe face à l'Unics Kazan, offrant par la même occasion une place en Euroligue aux Rouge et Blanc.

Huit mois après avoir été désigné meilleur entraîneur de France et de l'Eurocoupe, Mitrovic a donc été remercié, après avoir vu son équipe s'incliner cinq fois consécutivement en Euroligue, et plonger à Strasbourg dimanche soir.

Obradovic à la rescousse

Dès mercredi, Sasa Obradovic sera sur le banc et mènera la "Roca Team" dans un match crucial. "Je veux une équipe combattante, qui tuerait et se sacrifierait sans cesse, les uns pour les autres", a expliqué, sur le site du club, le successeur de Mitrovic.

Selon Obradovic, "il manque une certaine cohésion d'équipe". "Mon challenge sera de faire en sorte qu'on devienne une équipe", a-t-il poursuivi. "Il faut beaucoup plus de régularité et les joueurs n'ont pas encore atteint leur potentiel maximal."

Ancien arrière de l'équipe nationale de Yougoslavie avec laquelle il a été trois fois champion d'Europe (1995, 1997, 2001), champion du monde en 1998 et finaliste des JO 1996, Obradovic est également un entraîneur chevronné. Champion d'Allemagne en 2006, champion d'Ukraine en 2012, il avait été élu meilleur entraîneur de l'Eurocoupe lors de la saison 2017-2018.