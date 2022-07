Italie : la police de Milan se justifie après la brève arrestation de Tiémoué Bakayoko

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux en Italie. Le joueur de football Tiémoué Bakayoko, engagé à l'AC Milan, a été brièvement arrêté et fouillé par la police locale lundi 18 juillet au matin. Les images, relayées notamment par le journaliste italien Tancredi Palmeri, montrent le milieu français fouillé, alors que les autres personnes à bord de son véhicule semblent mises en joug par les forces de l'ordre.

Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else.



Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”

pic.twitter.com/B0PTYiXnc5