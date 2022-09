Vidéo Demain le Sport : les Jeux paralympiques de 2024 à la hauteur des JO de Londres ?

À l'occasion du festival Demain le Sport, coorganisé avec "L’Équipe" et France Télévisions, franceinfo vous propose de revivre les différentes tables rondes qui ont eu lieu au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique.

Retrouvez l'intégralité en vidéo de la table ronde " Les Jeux paralympiques de 2024 à la hauteur des JO de Londres ?", avec Craig Spence, porte-parole du comité international paralympique (CIP), Lambis Konstantinidis, directeur de la Planification et Coordination Paris 2024, Pauline Déroulède, championne de tennis handisport et Michaël Jeremiasz, champion olympique de para tennis en double à Pékin, double médaillé de bronze, qui a eu lieu le 22 septembre 2022 au festival "Demain le Sport", organisé par franceinfo, avec France Télévisions et L'Equipe, à la Maison de la Radio et de la Musique.