OnVousRépond Posez vos questions sur les grands événéments et l'environnement dans "L'empreinte Carbon(n)e"

Les grands événements sportifs compatibles avec la défense de l’environnement ? C'est le sujet du jours de "L'empreinte Carbon(n)e", sur l'antenne de franceinfo mardi 19 septembre.

A l’occasion de l’événement “Demain le Sport” organisé par franceinfo, L’Équipe et France Télévisions à la Maison de la Radio et de la Musique, Frédéric Carbonne, accompagné de François Gemenne, membre du Giec et chroniqueur de “Zéro émission” sur franceinfo, s'interroge sur la compatibilité entre les grands événements sportifs et la défense de l’environnement, alors que la France accueille la Coupe du monde de rugby et que se profilent les Jeux olympiques 2024 à Paris. Une émission à suivre entre 12h et 14h sur franceinfo.

L'antenne est ouverte pour "L'empreinte Carbon(n)e" : participez et posez vos questions à la rédaction de franceinfo et à François Gémenne.





Cette saison, franceinfo poursuit son engagement pour accompagner les Français dans la transition écologique. Après une année sur les routes de France, "L’Empreinte Carbon(n)e" fait sa rentrée ce 19 septembre avec Frédéric Carbonne, François Gemenne et les auditeurs. Une nouvelle version interactive pour donner la parole aux Français et répondre directement à leurs questions.