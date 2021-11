Esport : les quatre questions sur la finale des Mondiaux de League of Legends

Les Sud-Coréens de Damwon KIA et les Chinois d'EDward Gaming s'affrontent samedi pour remporter le titre mondial d'un des esports les plus suivis de la planète.

Choc attendu en Islande ! La finale des championnats du monde de League of Legends va livrer son verdict, samedi 6 novembre, après plus d'un mois de compétition. Les Sud-Coréens de Damwon KIA, tenants du titre, sont favoris face aux Chinois d'EDward Gaming. Principes du jeu, Covid-19, diffusion, retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur ce sommet de l'année d'esport.

Qu'est-ce que League of Legends ?

League of Legends est un des jeux les plus populaires, avec 115 millions de joueurs chaque mois. Ce MOBA (pour Multiplayer Online Battle Arena, ou Arène de bataille en ligne multijoueur) voit s'affronter deux équipes de cinq joueurs. L'objectif est simple : détruire le coeur de la base adverse (le nexus). Pour ça, chaque joueur sélectionne un personnage différent (un champion), avec ses forces et ses faiblesses. S'en suivent des affrontements tendus, où une mauvaise décision peut avoir des conséquences désastreuses, jusqu'à la destruction d'un des deux nexus.

Depuis le lancement des championnats du monde en 2011, la compétition est devenue un point d'orgue de l'année d'esport. En 2020, 23 millions de personnes ont suivi la finale entre Damwon KIA et les Chinois de Suning, avec un pic d'audience à 46 millions selon l'éditeur du jeu, Riot Games.

>>> A lire aussi : Le guide pour tout comprendre à League of Legends

Pourquoi cette finale en Islande ?

Cette année, la phase finale des Mondiaux aurait dû se dérouler en Chine. Mais en pleine pandémie de Covid-19, le gouvernement chinois a annulé la tenue de la majorité des événements publics prévus pour se concentrer sur l'organisation des Jeux olympiques d'hiver à Pékin (du 4 au 20 février 2022).

Il a donc fallu trouver un plan de secours, à peine un mois avant le début des championnats du monde. Le choix s'est porté sur l'Islande, où Riot Games avait déjà organisé son tournoi de mi-saison en mai dernier. Une phase finale sans public dans le Laugardalshöll de Reykjavik, célèbre pour avoir accueilli le "match du siècle" entre l'Américain Bobby Fischer et le Russe Boris Spassky, lors du championnat du monde d'échecs 1973. 48 ans plus tard, un autre titre de champion du monde va s'y jouer.

Mission impossible pour EDward Gaming ?

Si les bookmakers sévissaient dans l'esport, la cote d'une victoire de Damwon KIA ne rapporterait pas beaucoup. Les Sud-Coréens, tenants du titre, ont été encore plus impressionnants que l'année précédente. Depuis le début des Worlds, ils ont remporté 12 de leurs 14 parties disputées. Leurs deux "games" perdues ? Lors des demi-finales face à leurs rivaux de T1 (les play-offs se disputent au meilleur des cinq parties). Menés 2-1 mais portés par Heo "ShowMaker" Su, leur midlaner (un des cinq rôles de League of Legends) et actuel meilleur joueur du monde, ils ont renversé la situation.

En face, les Chinois d'EDward Gaming font figure de David face au Goliath sud-coréen. Très attendus aux Mondiaux, ils ont tenu leur rang pour atteindre la finale. Mais leur match face à Gen G (3-2), au tour précédent, a laissé apparaître un écart important avec Damwon KIA. Pourront-ils se surpasser pour surprendre une des meilleures équipes de l'histoire de League of Legends ?

Comment suivre la finale ?

La finale sera à suivre à partir de 13h sur franceinfo: sport et sur la plate-forme de streaming Twitch. La chaîne française OTP assure la retransmission pour l'Hexagone, à grand renfort d'analyses pointues mais aussi d'humour et de pédagogie.

>>> A lire aussi : Humour, passion et records d’audience… Dans les coulisses d’OTP, diffuseur français des Mondiaux de League of Legends

La finale durera entre trois et cinq parties, selon le scénario. La première équipe à trois victoires est sacrée championnne du monde. Chaque partie dure généralement entre 25 et 50 minutes. Un live-texte accompagnera le direct pour vous aider à tout comprendre.