Info franceinfo JO-2028 : le CIO envisage d'intégrer une partie de l'esport

Le directeur des sports du Comité international olympique (CIO) Kit McConnell annonce mardi 1er juin à franceinfo qu'il envisage de rendre l'esport médaillable dès les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles. "Cette porte est ouverte d'intégrer l'une de ces formes physiques de sport virtuel dans le programme olympique", déclare-t-il.

"Cela pourrait être une compétition médaillable, comme la natation, poursuit Kit McConnell, ça reflète ce qu'on a appelé notre agenda 2020+5 publié en mars dernier et c'est très clair, dedans, que nous avons ouvert la porte à ces sports physiques virtuels."

Kit McConnell précise que cela ne concerne que les esports qui sont "une réplication complète dans un monde virtuel d'un sport traditionnel", comme Zwift, la simulation de cyclisme dans laquelle les joueurs pédalent sur un hometrainer connecté à un monde virtuel, qui est déjà très développé et qui a un partenariat avec l'Union cycliste internationale et qui fait partie des Olympic Virtual Series cette année.

Aviron, running, taekwondo

Le CIO envisage aussi d'intégrer la simulation de l'aviron, qui est la deuxième simulation sportive la plus développée et surveille l'évolution du running virtuel et du taekwondo. "Initialement, ce sont des technologies développées pour l'entraînement, mais il y a une 'gamification possible' autour de cela", explique le directeur des sports du CIO.

"La technologie va nous apporter plein de nouvelles choses dans les sept ans qui nous séparent des JO de Los Angeles, et c'est exactement pour cela que l'on veut occuper cet espace. On veut l'atteindre, on veut une participation massive aux Olympic Virtual Series", prévoit Kit McConnell.

"Au fur et à mesure du développement technologique, on verra de plus en plus de jeux, mais aussi de meilleures versions de jeux qui existent déjà et répliquent vraiment le sport physique." Kit McConnell à franceinfo

En revanche, même si le directeur des sports du CIO reconnaît que les joueurs de esports moins traditionnels que sont les jeux de combat ou de stratégie, comme League of Legends ou Fortnite, ont "énormément de similarité" avec des gamers et athlètes olympiques, leurs esports ne seront pas susceptibles d'obtenir une médaille. "La communauté de l'esport est vraiment très investie et il y a des opportunités très excitantes... Mais le programme olympique, soyons clairs, aujourd'hui se concentre sur les formes électroniques de sports traditionnels", rappelle Kit McConnell.