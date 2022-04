Esport : l'édition 2022 des Roland-Garros eSeries exclusivement sur mobile, ouverte au grand public et avec une volonté plus inclusive

Les Roland-Garros eSeries abandonnent les consoles et se tournent vers les smartphones. Pour la cinquième édition du tournoi d'eTennis, c'est le jeu mobile Tennis Clash (plus de 90 millions de téléchargements) qui a été choisi par les organisateurs. Une nouveauté annoncée, jeudi 14 avril, dans un communiqué.

Les huit finalistes se retrouveront sur le site historique du Grand Chelem français, samedi 21 mars, entre la semaine de qualifications et le début du tournoi, pour se disputer le titre. Parmi eux, au moins deux femmes qualifiées par le biais d'un tournoi orchestré par Women in Games, organisation à but non-lucratif qui soutient la présence féminine dans l'industrie du jeu vidéo.

Quatre places à destination du grand public

Deux billets seront également distribués lors d'un tournoi encadré par XP School, école présente dans huit villes de France. Enfin, les quatre tickets restants seront décernés après deux compétitions ouvertes au grand public entre le 21 et le 25 avril puis entre le 28 avril et le 2 mai. Les conditions pour participer sont simples : il faut télécharger l'application de Tennis Clash et débloquer la saison 3 pour s'inscrire au tournoi.

"Mixer sport traditionnel et esport, développer l’eTennis pour tous, ce sont des enjeux forts pour notre fédération", commente Gilles Moretton, président de la FFT.