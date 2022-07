Escrime : "Ça ouvre l'appétit pour les Jeux de Paris en 2024", Enzo Lefort et Ysaora Thibus dressent leur bilan après les Mondiaux réussis des Bleus

"Je me sens comme sur un nuage. Si on m'avait dit quand j'étais gamin, que je serai double champion du monde un jour, je ne l'aurais jamais cru". Encore sous le choc de son exploit, Enzo Lefort savoure toujours après avoir empoché l'or au fleuret lors des Mondiaux d'escrime au Caire, le 20 juillet dernier. Chef de file d'une vague bleue qui a déferlé sur la capitale égyptienne, il est aussi reparti avec le bronze en équipes aux côtés de Maximilien Chastanet, Pierre Loisel et Alexandre Sido.

Quatre titres mondiaux, deux breloques en argent et deux autres en bronze, l'équipe de France, meilleure nation de la planète, a régné sur la compétition. En individuel, c'est la Française Ysaora Thibus qui a donné l'élan à toute une délégation en remportant la première médaille d'or mondiale de sa carrière en individuel. Une revanche après des Jeux de Tokyo ratés : "Ça a été compliqué. Après les JO, je me suis posée la question de savoir ce que je voulais. Est-ce que je voulais continuer ? J'en ai profité pour mettre sur la table cette question de la santé mentale des athlètes."

Se repenser pour mieux gagner

Un déclic mental nécessaire qui est venu compléter le travail de fond entrepris depuis quelques années. "Je suis partie à Los Angeles et en Italie pour passer un cap. J'étais dans le top 5 mondial mais il me manquait quelque chose pour gagner." Gagner est devenu le maître-mot de cette équipe de France. Que ce soit en individuel aux côtés de Romain Cannone, sacré champion du monde à l'épée, ou par équipes dans la même catégorie.

On est sur une vraie belle dynamique avec des jeunes qui arrivent et les anciens qui sont dans une démarche de transmission. Ysaora Thibus, championne du monde au fleuret à franceinfo: sport

Le fruit d'une remise en question globale de l'escrime français sur la dernière décennie après le zéro pointé aux Jeux de Londres, en 2012. "On a touché le fond, admet Enzo Lefort. La fédération s'est posée les bonnes questions. Le système avait atteint ses limites. Nous nous sommes professionnalisés, nous avons commencé à bosser avec des préparateurs physiques et mentaux. Cela a permis de libérer les entraîneurs de cette tâche. Le fait d'ajouter ces choses, elles font la différence aujourd'hui."

Les yeux dans les Jeux

Dans ce renouveau, l'attribution des Jeux olympiques 2024 à Paris n'est pas étrangère. "Ça a permis de mettre en place des moyens et un encadrement soutenu pour permettre aux athlètes de grandir.", reconnaît Thibus.

A deux ans des Jeux, le message envoyé par l'escrime est fort et tous les yeux seront rivés sur le Grand Palais où chacun rêve d'y gagner sa place. "C'est l'objectif d'une vie. Sportivement. Ça sera l'un des moments les plus importants de ma carrière. Après, deux ans c'est long. A moi de montrer que je suis encore au niveau pour faire partie du groupe", reconnaît Lefort. En attendant, il est temps de savourer.