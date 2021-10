EN IMAGES. De la boue, des gros gadins et une immense joie au bout d'un Paris-Roubaix dantesque : l'Enfer du Nord porte bien son nom

L'Italien Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) a remporté l'édition 2021 de Paris-Roubaix, qui restera dans les mémoires tant par son scénario que par ses conditions épiques.

Ce Paris-Roubaix était l'un des plus attendus depuis longtemps et il n'a pas déçu. Après deux ans et demi d'absence à cause du Covid-19, la classique aux pavés traîtres a fait son retour dans son essence la plus pure et pénible : des conditions météorologiques difficiles entre la pluie et le vent et des pièges à chaque coup de pédale.

De cette course de forçats est née une victoire qui restera dans les annales, celle de l'Italien Sonny Colbrelli. Il fallait au moins dix clichés pour marquer à jamais cette course qui aura rarement aussi bien porté son sobriquet d'Enfer du Nord.