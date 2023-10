Direct MotoGP : le Grand Prix du Japon ne reprendra pas à cause de la pluie et dans la confusion, Jorge Martin déclaré vainqueur

L'Espagnol Jorge Martin, coéquipier de Johann Zarco chez Pramac-Ducati, s'élancera en pole position sur le tracé de Motegi.

Temps de lecture : 1 min

On pensait que le championnat tendait les bras à Francesco Bagnaia pour un doublé après 2022. Mais Jorge Martin en a décidé autrement. Le "Martinator" est prêt à relancer totalement le suspense, dimanche 1er octobre au Japon sur le circuit de Motegi. Le pilote Ducati-Pramac est en position idéale pour prendre les commandes du classement pilotes en s'élançant de la pole position, après avoir remporté la course sprint samedi. L'Espagnol ne compte plus que huit points de retard sur "Pecco" Bagnaia, 2e sur la grille. Le Transalpin doit se reprendre : si Martin signe une deuxième victoire du week-end, comme à Saint-Marin trois semaines plus tôt, il lui faudra absolument terminer deuxième pour rester en tête de la hiérarchie.

A six courses de la fin le suspense resterait alors entier. Pour le clan tricolore en revanche, les espoirs sont bien plus limités ce dimanche. Johann Zarco, coéquipier de Martin, ne part que dixième. Le futur pilote LCR Honda a toutefois montré qu'il pouvait se mêler à la bagarre en finissant cinquième de la course sprint, samedi. Pour Fabio Quartararo en revanche, ce dimanche s'annonce pénible. Après s'être fait une entorse de la cheville lors d'une chute vendredi durant les essais, il n'a pu faire mieux qu'une 13e place en qualifications, et 15e de la course sprint au guidon d'une Yamaha toujours en difficulté. Suivez la course en direct.