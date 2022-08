DIRECT. Mondial de volley 2022 : la France remporte sur le fil le deuxième set face à l'Allemagne... Suivez le match

Un an après leur titre olympique à Tokyo, les volleyeurs français repartent à l'assaut d'un titre qui manque à leur riche palmarès. Les coéquipiers d'Antoine Brizard, élu meilleur joueur du monde en 2021, ne visent rien d'autre que le dernier titre d'envergure qui leur manque lors des Championnats du monde. Les Bleus débutent leur campagne face à l'Allemagne (17h30), avant d'affronter l'autre favori du groupe, la Slovénie le 28 août, et de conclure leur phase de poules face au Cameroun, deux jours plus tard.