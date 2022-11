DIRECT. Mexique-Pologne : Vega et Gallardo proches d'ouvrir le score, les Mexicains de plus en plus dangereux... Suivez le match de la Coupe du monde 2022

Outsiders affirmés et affamés, "El Tri" et les Aigles blancs n'ont pas le droit à l'erreur dans ce match du groupe C, mardi.

Article rédigé par franceinfo: sport France Télévisions

Temps de lecture : 1 min.

Duel acharné entre le défenseur polonais Nicola Zalewski et l'attaquant mexicain Hirving Lozano, lors de Mexique-Pologne, le 22 novembre 2022. (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

C'est un match déjà capital entre le Mexique et la Pologne, dans ce groupe C du Mondial, mardi 22 novembre à 17 heures. Après le revers surprise de l'Argentine face à l'Arabie saoudite (2-1), ces deux sélections ambitieuses ont une chance de prendre un avantage en lançant leur compétition avec une victoire. Cantonnés à des éliminations frustrantes en huitièmes de finale lors des éditions précédentes, les Mexicains vont tenter de s'extirper d'une poule coriace. Ils pourront entre autres s'appuyer sur Hirving Lozano, en pleine forme avec le Napoli. La Pologne n'est pas en reste et est évidemment menée par sa star Robert Lewandowski. D'autres valeurs sûres du football européen, comme Piotr Zielinski ou Arkadiusz Milik, mènent cette sélection. Mais malgré ces talents, les Polonais enchainent les déceptions et n'ont plus passé les poules d'un Mondial depuis 1986. Le défi est immense.