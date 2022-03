DIRECT. Italie-Macédoine du Nord : la Squadra Azzurra bloque sur une défense solide... Suivez la première rencontre de barrages des Italiens

Invaincue en qualifications pour la Coupe du monde, l'Italie doit quand même emprunter une route périlleuse. Les champions d'Europe 2021 affrontent la Macédoine du Nord jeudi 24 février pour ce qu'ils espèrent être le premier de leurs deux matchs de barrages qualificatifs pour le Mondial 2022. Une défaite leur fermerait les portes d'une deuxième édition consécutive, ce qui n'est jamais encore arrivé à la Squadra Azzurra.

L'enjeu est énorme à Palerme pour Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma et leurs coéquipiers. En face, la Macédoine du Nord a des atouts à faire valoir. Après tout, la sélection de Blagoja Milevski a battu l'Allemagne il y a un an, quasiment jour pour jour. Et affronter une équipe qui vise une première participation à la Coupe du monde a tout du match piège.