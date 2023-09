Direct F1 : Red Bull battu pour la première fois de la saison ? Suivez le Grand Prix de Singapour

Le leader du championnat du monde, Max Verstappen, est en très mauvaise posture pour signer une onzième victoire de rang, dimanche, après être passé à côté de la séance de qualification.

Temps de lecture : 1 min

Le rodéo de Red Bull va-t-il arriver à son terme ? L'écurie a fait sensation samedi, mais pas de la manière attendue. Ses deux pilotes Max Verstappen et Sergio Pérez, vainqueurs de 14 premiers Grands Prix de la saison et des trois courses sprints disputées, ne figurent pas dans les dix premières places sur la grille de départ du Grand Prix de Singapour, dimanche 17 septembre. Le double – bientôt triple – champion du monde en titre Verstappen ne partira que 11e sur un circuit qui ne lui a encore jamais souri dans sa carrière (aucune victoire, 7e en 2022). Pérez, lui, n'est que 13e, loin des pilotes de tête et de Carlos Sainz, auteur de la pole position.

Pour le pilote espagnol de Ferrari comme pour son coéquipier Charles Leclerc, 3e, ou pour le pilote Mercedes George Russell, 2e au départ, l'occasion est presque inespérée de décrocher un succès cette saison. Mais rien n'est jamais fait à Singapour, pour la course la plus éprouvante du calendrier par ses conditions météo et son tracé urbain parcouru de nuit. Les incidents - comme l'accident samedi de Lance Stroll (Aston Martin) qui ne prendra finalement pas le départ - et l'intervention de la voiture de sécurité, systématiquement déployée dans l'histoire de ce Grand Prix, pourraient rebattre les cartes.