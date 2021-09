DIRECT. Championnats d'Europe de cyclisme : Pinot et Bardet en chefs de fil des Bleus ! Suivez la course en ligne hommes

Tadej Pogacar mais aussi les Français Pinot, Bardet et Barguil sont attendus à Trente (Italie), dimanche, pour la course en ligne et son parcours de 179,2 kilomètres.

Qui succèdera à Giacomo Nizzolo, vainqueur au sprint devant le Français Arnaud Démare en 2020, lors des championnats d'Europe sur route, dimanche 12 septembre ? Si L'Italien évoluera à domicile à Trente, où le départ et l'arrivée seront donnés depuis la cathédrale, l'exigeant parcours de 179,2 kilomètres qui attend les coureurs ne le place pas parmi les favoris à sa propre succession.

Le tracé accidenté, composé de nombreuses bosses et quelques montées comme le Passo Son Udalrico et le Monte Bondone, correspond sur le papier aux qualités du double vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar, ou du Belge Remco Evenepoel, tous deux alignés sur la course en ligne. Côté français, Thibaut Pinot, Romain Bardet, Warren Barguil, Valentin Madouas, Benoit Cosnefroy ou encore Aurélien Paret-Peintre sont autant d'outsiders qui peuvent jouer les premiers rôles dans cette course.