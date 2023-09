Vuelta 2023 : l'Américain Sepp Kuss sacré, la dernière étape pour Kaden Groves

Au service de Primoz Roglic et Jonas Vingegaard depuis des années, Sepp Kuss a remporté son premier Grand Tour sur les routes d'Espagne, dimanche.

Le jour de gloire du coéquipier modèle. Après avoir grandement contribué aux différents sacres de Jonas Vingegaard et Primoz Roglic sur le Tour de France, le Giro ou la Vuelta ces dernières années, c'est enfin au tour de Sepp Kuss de briller. Le grimpeur américain de la Jumbo-Visma a remporté, dimanche 17 septembre, le classement général de la Vuelta 2023, après avoir porté le maillot de leader depuis la 9e étape.

La 21e et dernière étape devait, elle, être une parade assez anecdotique, mais Remco Evenepoel et d'autres coureurs ont dynamité la course à plus de 35 kilomètres de l'arrivée. Opportuniste et rusé, le maillot vert Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) a suivi le mouvement et remporté l'étape au sprint dans les rues de Madrid, malgré un regroupement à quelques encablures de la ligne.

Le défilé de la Jumbo-Visma

Si la journée a été plus animée que prévu pour le peloton, le maillot rouge de Sepp Kuss est resté à l'abri. Entouré de ses équipiers, l'Américain a pu savourer son triomphe dans les rues de Madrid, tout comme son équipe qui réalise un triplé historique en plaçant trois coureurs sur le podium : Sepp Kuss, Jonas Vingegaard et Primoz Roglic. Autrement dit : l'Américain remporte la Vuelta devant le vainqueur du Tour et celui du Giro, ce qui constitue un autre triplé historique pour l'écurie néerlandaise, qui a marqué le coup par un maillot spécial.

Il restait toutefois un maillot à conquérir lors de cette ultime étape : celui du meilleur sprinteur, sur les épaules de Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) au départ, dimanche matin. Un maillot vert que visait Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Le Belge, vainqueur de la Vuelta 2022 et déjà porteur du maillot de meilleur grimpeur, a tout fait pour aller chercher cette tunique lors de cette ultime étape. En attaquant à 37 km de la ligne, il a mis Kaden Groves sous pression.

Le sprinteur australien a été obligé de suivre le coup initié par le Belge, avant de profiter de son travail dans le final. Résultat : le maillot vert reste bien sur les épaules de Kaden Groves, tandis que Remco Evenepoel se contente de sa tunique de meilleur grimpeur. A noter aussi le maillot blanc de meilleur jeune, un temps porté par le Français Lenny Martinez (Groupama-FDJ), qui revient à l'Espagnol Juan Ayuso (UAE).