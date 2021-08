Vuelta 2021 : Suivez la 13e étape entre Belmez et Villanueva de la Serena en direct

Vendredi 27 août, place à l'étape la plus longue de cette 76e édition de la Vuelta. La 13e étape, longue de 203,7 km, s'étend entre Belmez et Villanueva de la Serena. Toutefois, aucune difficulté n'est à prévoir si ce n'est quelques bosses peu impressionnantes. Le peloton ne devrait donc pas peiner à aller au bout du tracé. Lors de cette étape, il est probable qu'on puisse assister à un sprint massif au cours duquel Fabio Jakobsen et Magnus Cort Nielsen voudront tripler la mise alors que Michael Matthews et Arnaud Démare souhaiteront débloquer leur compteur dans ce Tour d'Espagne 2021. Suivez la 13e étape de la Vuelta en direct commenté sur franceinfo: sport.