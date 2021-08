Vuelta 2021 : deuxième victoire pour Fabio Jakobsen, Primoz Roglic conserve le maillot rouge

Et de deux pour Fabio Jakobsen. Le sprinteur néerlandais de la Deceuninck Quick-Step s'est imposé au sprint devant Alberto Dainese (Team DSM) et Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) à Manga del Mar Menor, samedi 21 août, pour la huitième étape de la Vuelta. À 24 ans, il remporte sa quatrième victoire d'étape sur le Tour d'Espagne, la deuxième cette année. Par la même occasion, il s'offre le maillot vert de meilleur sprinteur et signe la 50e victoire de la saison de son équipe.

Dans un scénario similaire aux étapes de mardi et mercredi, l'arrivée à la Manga del Mar Menor, cité balnéaire du sud-est du pays, s'est une nouvelle fois jouée au coeur d'un sprint massif. Trois coureurs avaient pris la fuite - Ander Okamika (Burgos-BH), Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA) et Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi) - dès les premiers kilomètres pour terminer engloutis par le peloton à 37 km de la ligne. Maîtriser par les équipes de sprinteurs, les trente derniers kilomètres ont été avalés à vitesse grand V. Le risque principal étant celui des bordures, les leaders se sont replacés à l'avant.

Jakobsen-Philipsen, le duel continue

Sur les longues lignes droites de la station balnéaire, les équipiers d'Arnaud Démare (Groupama-FDJ) se sont mis en ordre de marche mais le sprinteur tricolore n'a pas réussi à accrocher le bon wagon dans le final et termine 7e. Bien emmené par ses coéquipiers, le Néerlandais Fabio Jakobsen a dominé tous ses adversaires à la pédale pour s'imposer devant les deux sprinteurs Alberto Dainese (DSM) et Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) .

Après avoir récupéré son maillot rouge de leader, jeudi à Alto Montaña de Cullera, le Slovène Primoz Roglic est resté tranquillement sous la protection de sa formation Jumbo-Visma, comme tous les autres favoris et autres coureurs placés au général.