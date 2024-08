Direct Vuelta 2024 : un contre-la-montre à Lisbonne pour le grand départ du Tour d'Espagne... Suivez la première étape

La Vuelta à l'heure portugaise. Pour la deuxième fois de son histoire, la course espagnole démarre du pays voisin, le Portugal, et de sa capitale, Lisbonne. Les coureurs commenceront leur Tour d'Espagne, samedi 17 août, par un contre-la-montre individuel de 12 km entre Lisbonne et Oeiras, le long de l'océan Atlantique. L'exposition au vent le long de la côte pourrait jouer un rôle crucial dans le déroulement de la course sur ce parcours plat.

Si Sepp Kuss (Jumbo-Visma) tentera de conserver son titre pour cette édition 2024 en l'absence de Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar et Remco Evenepoel, l'étape du jour semble particulièrement favorable aux spécialistes du contre-la-montre. Wout Van Aert, médaillé de bronze de la discipline aux JO de Paris, figure parmi les favoris. Joshua Tarling (Ineos-Grenadier) pourrait également tirer parti de ce parcours urbain et rapide.

Suivez la course en direct.