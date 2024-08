Direct Vuelta 2024 : Primoz Roglic fait rouler ses hommes, Ben O'Connor surveille... Suivez la 14e étape

Ben O'Connor peut-il encore résister au retour de Primoz Roglic ? Au lendemain d'une étape de haute montagne, remportée en solitaire par le doyen canadien Michael Woods, le peloton perd un peu d'altitude pour retrouver un nouveau tracé de moyenne montagne, samedi 31 août, entre Villafranca del Bierzo et Villablino. Sur les 200,4 km de course, le peloton commencera par gravir le Puerto de Cerredo (troisième catégorie) en milieu de parcours, avant de s'attaquer à la principale difficulté de la journée : le Puerto de Leitariegos, un col de première catégorie (1 526 m), en fin d'étape.

Un tracé difficile qui devrait offrir une nouvelle occasion au Slovène Primoz Roglic de revenir sur le maillot rouge Ben O'Connor. Après son coup de force dans l'ascension du Puerto de Ancares, vendredi, le coureur de la formation Red Bull-Bora-Hansgrohe avait récupéré 1'54" sur l'Australien, et ne figure plus qu'à 1'21". Leader du classement par points et de la montagne, le Belge Wout van Aert tentera de défendre ses maillots, et peut-être de remporter une quatrième étape sur cette Vuelta.

Suivez la 14e étape en direct.