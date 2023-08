Direct Vuelta 2023 : première explication entre sprinteurs ? Suivez la 4e étape du Tour d'Espagne

Au terme d'un parcours qui leur est favorable, les sprinteurs devraient pouvoir entrer en action lors de la 4e étape de la Vuelta, mardi, entre Andorre-la-Vieille et Tarragone.

Après une journée conclue par la victoire et la chute du nouveau maillot rouge Remco Evenepoel, la quatrième étape entre Andorre-la-Vieille et Tarragone s'annonce plus calme, mardi 29 août. Long de 184,6 km, le parcours offrira tout de même quelques reliefs, avec deux bosses de troisième catégorie à franchir pour les coureurs. Malgré ces difficultés, la victoire semble promise aux sprinteurs, dont les têtes d'affiche ne sont pas présentes sur cette Vuelta.

La dernière courte ascension se trouvant à 30 kilomètres de l'arrivée, les équipes auront le temps nécessaire pour mettre leurs trains en route. Le Français Bryan Coquard (Cofidis) sera l'un des prétendants les plus sérieux à la victoire, autant que Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), vainqueur lors du Tour de Catalogne et sur le Giro. Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe) et Edward Theuns (Trek-Segafredo) pourraient également se mêler à la bataille.