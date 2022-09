DIRECT. Vuelta 2022 : Carapaz et Soler dans une échappée de 32 qui compte trois minutes d'avance sur le peloton... Suivez la 12e étape

Après une étape de transition, le peloton retrouve jeudi un col de première catégorie à l'arrivée de la 12e étape entre Salobrena et Penas Blancas.

19 kilomètres à près de 7 % de moyenne, voilà ce qui attend le peloton dans le final de la 12e étape de la Vuelta 2022, jeudi 1er septembre. A Penas Blancas, les grimpeurs devraient être les mieux armés pour lever les bras après 192,7 kilomètres d'efforts.

L'abandon de Julian Alaphilippe, mercredi, après une lourde chute est venue pénaliser la formation Quick-Step Alpha Vinyl du maillot rouge, Remco Evenepoel. "C'est absolument une grosse perte pour notre équipe, surtout sur une étape tranquille", regrettait le Belge après l'arrivée. C'est sans l'un de ses lieutenants qu'il va devoir défendre sa place de leader du classement général face à ses deux principaux rivaux, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et Enric Mas (Movistar). Si l'absence de relief pendant la majorité de cette 12e étape devrait limiter les gros écarts de temps entre les favoris, le dernier raidard pourrait tout de même faire des dégâts.

Autre inquiétude dans les rangs du peloton : les cas de Covid-19 qui se multiplient. Mercredi, les 5e et 9e du général, Simon Yates et Pavel Sivakov, ont dû à leur tour quitter la course après un test positif.