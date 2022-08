DIRECT. Vuelta 2022 : nouveau duel au sommet attendu entre Primoz Roglic et le maillot rouge Remco Evenepoel... Suivez la 8e étape

Le peloton reprend de la hauteur. A plus de 3 000 mètres d'altitude, la 8e étape du Tour d'Espagne 2022 s'étend sur 153,4 km et partira de la Pola de Laviana pour s'achever au sommet du Colláu Fancuaya, samedi 27 août.

Au lendemain d'une étape de moyenne montagne plutôt roulante au bout de laquelle Jesus Herrada s'est imposé au finish, l'explication entre les favoris devrait reprendre, alors que le maillot rouge Remco Evenepoel avait laissé sur place le tenant du titre Primoz Roglic dans les brumes de la 6e étape.

Les coureurs devront d'abord passer deux cols de deuxième catégorie et trois cols de troisième catégorie avant le sprint intermédiaire, à 24 km de l'arrivée. Les favoris devront s'être suffisamment économisés pour espérer faire bonne figure dans l'ascension finale du Colláu Fancuaya, une nouveauté de ce Tour. Avec son arrivée au sommet et ses rampes constantes (10 km et 8,5% de moyenne), elle promet d'être fatale à de nombreux coureurs.