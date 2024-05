Cyclisme : le Tour d'Espagne 2026 s'élancera de Monaco

On ne connait toujours pas le lieu de départ de l'édition 2025 de la Vuelta, mais on connait désormais celui de l'édition 2026. Les organisateurs du Tour d'Espagne ont annoncé, jeudi 16 mai, qu'elle s'élancerait de Monaco, soit le sixième départ à l'international après ceux au Portugal (Lisbonne en 1997 et 2024), en France (Nîmes 2017) et aux Pays-Bas (Assen en 2009 et Utrecht 2022).

La première étape se déroulera en intégralité dans la Principauté, tout comme le départ de la deuxième, précise le communiqué. Monaco a déjà accueilli un Grand Départ, celui du Tour de France 2009, et sera cet été la ville-départ de la dernière étape du Tour de France 2024, qui se concluera par un contre-la-montre jusqu'à Nice.