A 27 ans, le Luxembourgeois de la formation Groupama-FDJ s'est imposé pour son plus grand bonheur à Marseille, dimanche.

Le Luxembourgeois Kevin Geniets (Groupama-FDJ), habitué à travailler pour David Gaudu ou pour le néo-retraité Thibaut Pinot, a remporté, dimanche 28 janvier, le 46e Grand Prix La Marseillaise, disputé sur 167,5 kilomètres autour de Marseille. Il a devancé au sprint son compagnon d'échappée, le Français Alex Baudin (Décathlon-Ag2R). Un autre Français, Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B) complète le podium à 10 secondes.

La différence s'est faite comme attendu entre La Ciotat, Cassis et la cité phocéenne, lors de l'enchaînement route des Crêtes-col de la Gineste. Ces deux montées courtes, inégales en pourcentages et entrecoupées de replats ou passages sinueux, ont favorisé les attaques entre les km 136 et 157, avant la descente sur Marseille. "Je commençais à me dire 'peut-être que je ne sais pas gagner'", a réagi le Luxembourgeois de 27 ans, uniquement lauréat de championnats nationaux depuis ses débuts chez les pros.