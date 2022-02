Cyclisme : le Belge Jasper Philipsen remporte la première étape de l'UAE Tour

Cette année encore, le Tour des Émirats arabes unis, première course par étapes du calendrier de l'UCI World Tour, réunit les meilleurs cyclistes au monde. A l'issue de la première étape, dimanche 20 février, c'est le Belge Jasper Philipsen, de l'équipe Alpecin-Fenix, qui a enfilé le maillot rouge de leader. Sur un aller-retour de 185 km de plat autour de Madinat Zayed, Jasper Philipsen a devancé au sprint Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) et Elia Viviani (Ineos Grenadiers).

Stage winner @JasperPhilipsen takes the Red, Green and White Jerseys, with Dmitrii Strakhov bagging the Intermediate Sprint Black Jersey! pic.twitter.com/3MQ5v0XRTU