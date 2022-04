Tour du Pays basque : Milan Vader dans un état "critique" mais stable après une lourde chute sur la 5e étape

Le cycliste néerlandais Milan Vader, 26 ans, est dans un état "stable" après avoir lourdement chuté dans une descente de la 5e étape du Tour du Pays basque, a écrit, vendredi 8 avril, son équipe Jumbo-Visma sur les réseaux sociaux. "Après toutes les rumeurs autour de Milan Vader, à la suite de sa chute dans l'étape d'aujourd'hui du Tour du Pays basque, nous tenons à vous informer que sa situation est stable", a indiqué l'équipe sur Twitter, ajoutant que le coureur avait été pris en charge à l'hôpital de Bilbao.

Following the reports about Milan Vader after his crash in today's stage of Itzulia Basque Country, we would like to inform you that his situation is stable. Milan is receiving very good medical care in the university medical hospital in Bilbao. An update will be shared tomorrow. pic.twitter.com/U5s0sLUenL