Cyclisme : pour sa dernière course en France, Thibaut Pinot abandonne sur le Tour du Poitou-Charentes après avoir chuté

Le Franc comtois a été contraint à l'abandon sur la dernière course française de sa carrière après avoir chuté lors de la deuxième étape du Tour du Poitou-Charentes, mercredi,

Ce n'était sans doute pas l'adieu aux routes françaises que Thibaut Pinot aurait souhaité. Lors de la deuxième étape du Tour du Poitou-Charentes, le Français a été victime d'une chute, mercredi 23 août. Il a par la suite dû abandonner la course, la dernière de sa carrière en France, a annoncé l'organisation.

"Il est brûlé (sur le côté droit) mais il n'y a pas de fracture", a précisé l'organisateur Alain Clouet. Le coureur de la Groupama-FDJ aurait eu un ennui mécanique à la mi-course, ce qui a provoqué sa chute. Reparti dans un premier temps, Thibaut Pinot a finalement mis pied à terre quelques kilomètres plus loin lors de cette étape, reliant Aulnay-de-Saintonge à Bressuire (185,7 km).

Le coureur de 33 ans quitte donc le Tour du Poitou-Charentes, qui a débuté mardi et s'achèvera vendredi, et ne s'alignera plus sur une course française. Lors du dernier Tour de France, des centaines de supporters s'étaient réunis dans un virage du Petit Ballon pour lui rendre hommage. Pinot quittera définitivement le peloton international à l'issue du Tour de Lombardie, le 7 octobre prochain, qu'il a déjà remporté en 2018.