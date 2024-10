: Infographies Cyclisme : Tadej Pogacar a-t-il réalisé la plus grande saison de l'histoire ?

Un dernier Monument pour conclure une saison exceptionnelle. Tadej Pogacar a remporté, samedi 12 octobre, le Tour de Lombardie pour la quatrième fois de suite. La conclusion d'une année où il aura peu couru mais énormément gagné. Au point d'en faire la meilleure saison accomplie par un coureur ? Le Slovène a des arguments, mais certains de ses illustres aînés en ont également.

Il reste néanmoins très difficile de comparer des époques, puisque les courses, la technologie ou les adversaires ont largement évolué. Pour cette raison, nous avons restreint aux doubles vainqueurs en Grand Tour la même année (personne n'en a jamais gagné trois), exploit le plus marquant du cyclisme.

Un exploit qu'a réussi cette année Tadej Pogacar, rejoignant dix autres coureurs (Eddy Merckx, Bernard Hinault, Fausto Coppi, Miguel Indurain, Jacques Anquetil, Stephen Roche, Marco Pantani, Giovanni Battaglin, Alberto Contador et Christopher Froome). Nous y avons ajouté d'autres données afin d'obtenir un ensemble complet des performances de chacun pour déterminer où placer la saison 2024 de Tadej Pogacar dans l'histoire.

Au nombre de victoires, seul Merckx est devant lui

Avec 25 victoires sur l'année civile, Tadej Pogacar a écrasé la concurrence. C'est simple : son dauphin, le sprinteur Tim Merlier, compte 9 succès de moins que le Slovène, alors que les sprinteurs sont habitués à bien plus gagner que les grimpeurs. Parmi les doubles vainqueurs en Grand Tour la même année, seul Eddy Merckx - en 1972, sa meilleure année - le devance avec 33 unités.

Derrière, Bernard Hinault (en 1982) n'est pas très loin avec 21 bouquets. Hormis le Slovène, on note à partir de 1990 un ralentissement du nombre de victoires, avec, par exemple, 12 pour Miguel Indurain (en 1992), 10 pour Alberto Contador l'année de son doublé Giro-Vuelta en 2008, et seulement quatre pour Christopher Froome en 2017, lors de son doublé Tour-Vuelta.

Au nombre de victoires d'étapes en Grand Tour, Pogacar bat tous les records

Les Grands Tours, c'est là où Tadej Pogacar a construit sa saison faramineuse. En plus de ses deux victoires finales au Giro puis au Tour de France, le Slovène a empoché six victoires d'étape sur chacun, soit 12 au total sur l'année. Même Eddy Merckx n'a pas fait mieux en 1972, avec "seulement" dix succès. Les deux coureurs sont d'ailleurs bien en avance sur leurs poursuivants.

Le nombre de victoires d'étapes en Grand Tour pour ces coureurs lors de leur meilleure saison avec deux Grands Tours remportés. (THEO GICQUEL / FRANCEINFO: SPORT / PRO CYCLING STATS)

Si Bernard Hinault (huit succès en 1982) et Fausto Coppi (six en 1949) s'en sortent très correctement, d'autres ont réalisé leur doublé de manière bien plus discrète. Par exemple, Chris Froome (deux succès en Grand Tour dans l'année) avait été sacré sur le Tour sans remporter la moindre étape, tout comme Alberto Contador en 2008 sur le Tour d'Italie.

En pourcentage de victoires, Pogacar et Merckx loin devant

Les époques ont changé, les courses également. Les écarts de niveau ont tendance à se réduire avec la professionnalisation du cyclisme, rendant la concurrence toujours plus rude. C'est là que la saison 2024 de Tadej Pogacar prend encore de l'épaisseur : il n'a couru que 57 jours en 2024, alors qu'Eddy Merckx en avait couru 73 en 1972, son année la plus faste.

Pourtant, le Slovène talonne le "Cannibale" en pourcentage de victoires par rapport aux jours de course (43% contre 45%). C'est dire sa domination, lui qui a terminé dans le Top 10 de toutes les courses qu'il a disputé en 2024.

Si Bernard Hinault (33% de victoires en 1982) et Fausto Coppi (31% en 1949) sont proches, les autres sont bien plus loin des deux ovnis. Alberto Contador n'avait remporté "que" 14% de ses courses en 2008, un chiffre qui descend à 6% pour Chris Froome en 2017.

Sur les classiques, Pogacar tutoie encore Merckx

En 2024, Tadej Pogacar était déjà devenu le seul coureur de l'histoire à remporter deux Grands Tours (Giro/Tour), le titre de champion du monde et un Monument (Liège-Bastogne-Liège en avril) la même année.

En ajoutant un deuxième Monument samedi, il assoit encore un peu plus sa domination, et n'a pas à rougir face à Eddy Merckx, qui en avait remporté un de plus en 1972 (mais pas les Mondiaux).

Encore une fois, Tadej Pogacar en 2024 et Merckx 1972 trônent en tête de ce classement des victoires sur les courses d'un jour. Hormis ces deux-là, parmi les coureurs ayant réussi le doublé en Grand Tour la même année, seuls Fausto Coppi (Milan-San Remo et le Tour de Lombardie en 1949) et Stephen Roche (les Mondiaux en 1987) y avaient ajouté une course d'un jour de grand renom. Contador, Battaglin, Froome n'avaient, eux, gagné aucune course d'un jour cette année-là.

Signe que l'exercice 2024 de Tadej Pogacar, s'il semble un (petit) cran en dessous de celui d'Eddy Merckx en 1972 (mais aussi certaines de ses autres saisons), a toute sa place sur le podium des saisons les plus abouties de l'histoire du cyclisme.