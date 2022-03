Tirreno-Adriatico : Merlier trop fort pour Sagan et la meute, revivez la 2e étape de la Course des deux mers

Après un contre-la-montre de 13,9 kilomètres pour se mettre en jambes, la deuxième étape de Tirreno-Adriatico, mardi 8 mars, a vu les coureurs parcourir 219 kilomètres entre Camaiore et Sovicille, en pleine Toscane, pour l'étape la plus longue de la semaine. Et au terme d'un sprint étrange en courbe, c'est Tim Merlier (Alpecin-Fenix) qui s'est imposé, devant Olav Kooij (Jumbo-Visma) et Kaden Groves (Team BikeExchange-Jayco).