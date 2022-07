DIRECT. Clasica San Sebastian : Evenepoel est sorti, Pogacar distancé, Gaudu abandonne... Suivez la course

La 41e Clasica San Sebastian remet, samedi, le cyclisme masculin à l'honneur avec la présence de Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France et deuxième cette année.

Et c'est reparti. Après un Tour de France roulé à une allure inédite, la Clasica San Sebastian remet certaines stars du peloton sur le devant de la scène, samedi 30 juillet. Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), vainqueur à Paris, ne prendra pas part à la course basque, tout comme l'ensemble de la team Arkéa-Samsic, dont font notamment partie Nairo Quintana et Warren Barguil. L'équipe bretonne, minée par le Covid-19, veut prendre du temps pour reposer les organismes de ses coureurs après le Tour.

À l'inverse, le Slovène Tadej Pogacar (UAE), double vainqueur du Tour de France (2020 et 2021) participera bien à l'épreuve. Il marquera ensuite une pause et ne participera pas à la Vuelta. Le Belge Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl), vainqueur en 2019 de la Clasica et leader de son équipe, va y finaliser sa préparation pour le Tour d'Espagne.