Amstel Gold Race 2023 : revivez la victoire en solitaire de Tadej Pogacar

A une semaine de Liège-Bastogne-Liège, le Slovène s'est une nouvelle fois imposé, dimanche, deux semaines après sa victoire historique au Tour des Flandres.

La saison des Ardennaises est lancée. Après le succès de Dorian Godon sur la Flèche brabançonne mercredi, le peloton s'élançait de Maastricht pour rejoindre Valkenburg (Pays-Bas), dimanche 16 avril, lors de l'Amstel Gold Race. Longue de 253,6 kilomètres et jalonnée de 33 difficultés, cette édition 2023 a été marquée du sceau d'un homme : Tadej Pogacar (UAE-Emirates).

Le Slovène, déjà victorieux il y a deux semaines sur le Tour des Flandres, a lancé les grandes manoeuvres à 90 kilomètres de l'arrivée, avant de lâcher ses derniers concurrents à 30 kilomètres de la fin. Seul immense favori en l'absence de Wout van Aert et Mathieu van der Poel, il remporte la classique pour la première fois, et glane, déjà, un onzième succès cette saison en seulement 17 jours de course. Le surprenant Ben Healy (EF-Education-EasyPost) et Tom Pidcock (Ineos-Grenadiers) complètent le podium. Premier Français, Axel Zingle (Cofidis) termine 10e, juste devant Valentin Madouas (Groupama-FDJ).