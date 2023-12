Cyclisme : Tadej Pogacar annonce qu'il visera le doublé Giro-Tour de France

Double ration pour le plus glouton du peloton. Tadej Pogacar a annoncé, lundi 18 décembre, qu'il viserait la victoire sur le Tour d'Italie et sur le Tour de France en 2024. "Ça a toujours été un rêve de courir le Giro. Je suis plus vieux maintenant, je pense être capable d'encaisser deux grands Tours", a justifié le Slovène de 25 ans. "Il visera clairement la victoire", a appuyé son manager chez UAE Joxean Fernandez Matxin.

"Au Tour j'ai envie de retrouver la place de numéro 1", a insisté Pogacar, qui a déjà remporté la course en 2020 et 2021, mais s'est incliné face à son rival, Jonas Vingegaard, sur les éditions 2022 et 2023. Il découvrira en revanche le Giro. L'insatiable slovène a toujours affiché l'objectif d'inscrire les trois Grands Tours à son palmarès d'ici la fin de sa carrière (il n'a pas encore gagné la Vuelta, qu'il a terminée à la 3e place lors de son unique participation en 2019).

Remporter à la fois le Giro et la Grande boucle la même année est une performance qui n'a plus été réalisée depuis 1998, par Marco Pantani à l'époque. La teneur de l'exploit réside dans l'exigence physique et mentale d'enchaîner ces deux courses de trois semaines, espacées de seulement un mois. Pour Pogacar, la tâche s'annonce d'autant plus difficile qu'il pourra aussi viser la médaille d'or sur la course en ligne des Jeux olympiques de Paris le 4 août prochain.

"On a réduit son calendrier du début de saison", a précisé Matxin. Pour être plus frais, le coureur ne sera pas présent sur l'UAE Tour, Paris-Nice ou encore Tirreno-Adriatico, et ne visera pas le Tour des Flandres.