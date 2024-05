Cyclisme : cinq chiffres sur les performances XXL de Tadej Pogacar parti à la chasse aux records

Tadej Pogacar est un homme à part. Révélé aux yeux du monde en 2020 en remportant le Tour de France devant son compatriote Primoz Roglic sur la dernière étape, le Slovène n'a ensuite cessé d'impressionner. Dimanche, il a remporté son premier Giro aisément, en ayant passé le Tour en rose dès la fin de la deuxième étape. À un mois du départ du Tour de France, le double vainqueur de l'épreuve apparaît comme l'immense favori.

20 victoires d'étapes dans les grands tours

À 25 ans, Tadej Pogacar se rapproche déjà des plus grands. Avec ses six victoires dans ce Giro, il en est à 20 victoires d'étape sur les trois grands tours (six dans le Giro, 11 sur le Tour de France et trois dans la Vuelta). S'il reste à distance des 64 victoires de l'incontestable Eddy Merckx, il se rapproche petit à petit du top 10 et des 26 victoires des sprinteurs Guido Bontempi et Miguel Poblet. Hors sprinteurs, il se situe même déjà à la 10e place à seulement trois victoires de Jacques Anquetil.

Le 3e coureur à avoir réussi le doublé Tour de France-Tour des Flandres

Le Slovène n'est pas seulement performant lors des grands tours. C'est aussi un spécialiste des classiques. Aujourd'hui, il compte deux Liège-Bastogne-Liège, trois Tours de Lombardie et un Tour des Flandres parmi les Monuments, ce qui lui permet de faire partie du top 10, loin derrière le Cannibale et ses 19 victoires. Avec Eddy Merckx, Tadej Pogacar fait d'ailleurs partie des trois seuls coureurs à s'être imposé à la fois sur le Tour de France et sur le Tour des Flandres accompagné de Louison Bobet. Au total, il a déjà remporté 11 classiques.

9'56'', le plus gros écart depuis près de soixante ans dans un Giro

Tadej Pogacar a survolé ce Tour d'Italie. Avec près de dix minutes d'avance sur son premier poursuivant Daniel Felipe Martinez, le Slovène n'a jamais tremblé. Avec une telle différence, le double vainqueur du Tour de France réalise le quatrième plus gros écart de l'après-guerre entre un leader et son dauphin. La dernière fois qu'un coureur avait autant dominé le Tour, c'était en 1965 avec la victoire de Vittorio Adorni devant Italo Zilioli (11'26" d'écart). Le record revient au Suisse Carlo Clerici qui avait remporté le Giro avec 24'16'' d'avance sur son compatriote Hugo Koblet en 1954.

Seuls 7 coureurs ont réalisé le doublé Giro-Tour de France

Avec ce premier sacre dans ce Giro 2024, Tadej Pogacar peut désormais se consacrer à la préparation du Tour de France pour tenter de réaliser le doublé. Dans l'histoire, seulement sept coureurs ont réussi cet exploit. Fausto Coppi en 1949 et 1952, Jacques Anquetil en 1964, l'inépuisable Eddy Merckx en 1970, 1972 et 1974, Bernard Hinault en 1982 et 1985, Stephen Roche en 1987, Miguel Indurain en 1992 et 1993 et Marco Pantani en 1998. Cette performance n'a donc plus été réalisée depuis vingt-six ans. Ni Christopher Froome, ni Alberto Contador, tous les deux vainqueurs de sept grands tours, n'ont réussi le doublé dans les années 2000 et 2010.

Avec 6 victoires dans un même Giro, l'égal d'Eddy Merckx

Le Slovène a remporté six étapes de l'édition 2024, comme l'avait réalisé Eddy Merckx en 1973. Il faut remonter à Mark Cavendish sur le Tour de France 2009 pour trouver un coureur à totaliser autant de succès sur une édition d'un grand Tour. Hors sprinteurs, Tony Rominger a été le dernier à gagner six étapes, en 1994 sur la Vuelta.