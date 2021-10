DIRECT. Championnats du monde de cyclisme sur piste : suivez la deuxième partie de journée

Les championnats du monde de cyclisme sur piste se poursuivent mercredi 20 octobre à Roubaix avec au programme : la vitesse par équipes femmes et hommes (qualifications, première manche puis finales), la finale du scratch 10 km femmes ainsi que la première manche de la poursuite par équipes masculine, le tout à suivre à partir de 18h30.

Chez les hommes, les Français Rayan Helal et Sébastien Vigier, médaillés de bronze à Tokyo en vitesse par équipes, sont titularisés pour la course. Chez les dames, Mathilde Gros, trois fois championne de France de vitesse (2017, 2018, 2019) et médaillée de bronze aux championnats d’Europe en Suisse début octobre, est présente pour cette épreuve.

Pour la finale du scratch chez les dames, la Toulousaine Valentine Fortin, médaillée d'argent il y a quelques jours de l'autre côté des Alpes, visera le sacre. Elle devra se défaire de la médaillée d'or, Katie Archibald (Grande-Bretagne). À suivre également : la première manche de la poursuite par équipes masculine, quelques heures après les qualifications dominées par les Italiens.