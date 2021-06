"Petit à petit, je reviens..." : Chris Froome se teste sur le Dauphiné à un mois du Tour de France

Le 73e Critérium du Dauphiné cycliste, parti d'Issoire dans le Puy-de-Dôme, se poursuit jusqu'à dimanche 6 juin. Pour nombre de coureurs, c'est l'occasion de se jauger et de se tester à un mois du grand départ du Tour de France. Parmi eux, le Britannique Christopher Froome, quadruple vainqueur du Tour, qui a longtemps rêvé d’un cinquième titre mais qui se bat en vain pour retrouver son meilleur niveau depuis un grave accident survenu sur le Dauphiné, il y a deux ans.

Pas question pour Froome de renoncer

Depuis cette chute terrible à plus de 50 km/h et après huit mois de rééducation, on voit plus souvent Christopher Froome à l’arrière du peloton qu'à l'avant. Dimanche 30 mai encore, il a fini loin des favoris, presque dans l'anonymat le plus total, lui qui a connu les attentions accordées aux plus grands. Pourtant, à 36 ans, le champion l’affirme, course après course, claque après claque, pas question de renoncer."Sur le Dauphiné, il y a beaucoup de montées pour se mesurer aux autres. J’espère vraiment améliorer ma condition avant le Tour", nous explique-t-il calmement, en français, et sans jamais se départir de son sourire.

"Je cherche toujours à avoir une progression et je travaille un maximum. Petit à petit, je reviens. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en une semaine." Christopher Froome à franceinfo

Une obstination qui lui vaut des sifflets au bord de la route et le scepticisme de certains coureurs mais qui force aussi l’admiration, comme celle du manager d’AG2R Citroën, Vincent Lavenu. "Je pense qu'il ne faut pas critiquer, indique-t-il. C'est un grand champion. On ne peut pas renier tout ce qu'il a fait et ça montre quand même sa force de caractère, et qu'il est capable de ne jamais lâcher, de croire encore en lui. C'est aussi pour ça qu'il a été un champion par le passé."

Son rêve de cinquième étoile s'est envolé

Cela tombe bien, la ténacité, c’est l’image que le Britannique veut laisser dans le cyclisme, bien conscient que son rêve de cinquième étoile s'est envolé. "En ce moment, mon plus grand objectif est de retrouver le niveau que j'avais avant la chute...", sourit le cycliste. Et si sa participation au prochain Tour n'est même plus acquise, quoiqu'il arrive, dit-il, c’est lui qui choisira sa sortie et certainement pas un accident.