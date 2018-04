Paris-Roubaix : le pronostic vital du cycliste belge Michael Goolaerts engagé après sa chute

Le coureur belge de l'équipe Verandas-Willems Crelan a chuté dans le secteur pavé de Biastre.

Michael Goolaerts entre la vie et la mort. Les organisateurs de Paris-Roubaix ont annoncé, dimanche 8 avril, que le pronostic vital du cycliste belge, tombé lors de la course, était engagé. "Sa situation est toujours très préoccupante", a indiqué Christian Prudhomme, le directeur de la course.

Peu avant 14 heures, le cycliste de 23 ans a chuté dans le secteur pavé de Briastre et s'est retrouvé inconscient et en arrêt cardio-respiratoire, selon les sapeurs-pompiers. Il a été pris charge et réanimé par l'équipe médicale de la course, puis les sapeurs-pompiers et les médecins avant d'être héliporté au centre hospitalier de Lille (Nord).

Selon les informations de France 3 Hauts-de-France, une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Les enquêteurs se sont rendus dans le bus de son équipe, Verandas-Willems Crelan, pour y vérifier l'état des vélos.