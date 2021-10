DIRECT. Paris-Roubaix : la course est lancée à Compiègne, suivez la 125e édition

Après deux ans et demi d'absence, l'une des courses les plus mythiques fait enfin son retour, dimanche à partir de 11 heures.

C'est le retour de "l'enfer du Nord" ! Paris-Roubaix et ses pavés endiablés sont au programme de ce dimanche 3 octobre, à partir de 11 heures. Après l'annulation du cru 2020, l'édition de 2021 a été reportée au mois d'octobre. Et de beaux noms sont au rendez-vous : Wout van Aert, Mathieu Van der Poel, Kasper Asgreen ou Sonny Colbrelli vont tenter de s'adjuger cette classique. Les Français Florian Sénéchal ou Arnaud Démare sont aussi de la partie. Le dernier vainqueur en date, le Belge Philippe Gilbert, peut-il conserver son titre au nez et à la barbe des favoris ?