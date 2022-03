Paris-Nice : Mads Pedersen l'emporte devant Bryan Coquard sur la 3e étape, Christophe Laporte chute mais reste en jaune

La puissance de Mads Pedersen a encore frappé. L'ancien champion du monde a fait parler tout son talent dans l'arrivée en faux plat montant, sur la troisième étape de Paris-Nice, mardi 8 mars. Le Danois de la Trek Segafredo est sorti vainqueur à Dun-le-Palestel, dans la Creuse, après un sprint de presque 300 mètres.

Bryan Coquard 2e, Christophe Laporte toujours en jaune

Il n'a laissé aucune chance à ses adversaires et a même dégoûté Wout van Aert, longtemps deuxième et finalement troisième sur la ligne. Bryan Coquard (Cofidis) prend la deuxième place après un gros retour sur la fin. Chistophe Laporte (Jumbo Visma) a chuté dans l'emballage final mais conserve son maillot jaune. Quelques minutes après avoir franchi la ligne, le leader de la course a rassuré sur son état : "Je suis tombé au niveau de la fesse mais je n'ai rien de grave, même si ce n'est jamais agréable de tomber. On verra comment cela évoluera".

David Gaudu, sans doute touché par sa chute de la veille et ses ambitions envolées, a de son côté lâché l'affaire dans les vingt derniers kilomètres face au rythme mené par le peloton.

Mads Pedersen, la résistance en puissance

Depuis que le grand public l'a découvert dans le Yorkshire, en 2019, où il a conquis le titre de champion du monde, le Danois Mads Pedersen ne cesse d'impressionner. Le sprinteur danois possède des facultés physiques qui se traduisent par une résistance rare dans le peloton et cette particularité d'opérer des sprints longs. C'est ce qui l'a fait gagner, mardi, sur la troisième étape de Paris-Nice.

En lançant le sprint à 300 mètres de la ligne, quand la norme veut qu'il le soit aux alentours des 200, l'homme d'Aarhus dans le Jutland, a écoeuré tous ses rivaux. En tête du début à la fin, il a fait parler sa VO2 max (consommation maximale d'oxygène) et ses watts pour lever les bras dans la Creuse. Le deuxième du Tour des Flandres 2018 remporte, sur Paris-Nice, sa deuxième victoire de la saison, encore sur le sol français, après celle obtenue sur l'Etoile de Bessèges.