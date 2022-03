Paris-Nice : Fabio Jakobsen mate Wout van Aert lors de la deuxième étape, Christophe Laporte conserve le maillot jaune

Un finish dantesque après une étape de folie. Voilà qui pourrait résumer la deuxième étape de Paris-Nice entre Auffargis et Orléans. Dans le Loiret, et malgré une petite erreur dans son train de sprint, le Néérlandais Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) a été plus fort que Wout van Aert et les Jumbo-Visma. En troisième position, on retrouve Christophe Laporte et son maillot jaune qu'il conserve grâce à ce nouveau podium d'étape.

Tout le monde se souvient des images terribles de la chute de Fabio Jakobsen sur le Tour de Pologne 2020, où le sprinteur néérlandais avait frôlé la mort. Mais depuis son retour dans le peloton, le colosse d'Heukelum (à côté de Rotterdam) ne laisse quasiment que des miettes à ses adversaires.

Prometteur avant son accident, Jakobsen est désormais devenu l'un des meilleurs sprinteurs du monde. D'ailleurs, personne n'a plus gagné que lui cette saison (6 victoires, 4 pour son dauphin Quintana).

Les bordures tant attendues sont arrivées...

Avec cette victoire sur la deuxième étape la plus rapide de l'histoire de Paris-Nice, le coureur du "Wolfpack" conquiert sa première victoire sur la Course au soleil. Aussi, il devient le 28e coureur néerlandais à lever les bras sur la course par étapes française.

A 63 bornes du but, comme un symbole et un rappel de la veille, c'est l'équipe Jumbo-Visma du maillot jaune Christophe Laporte, de Wout van Aert et Primoz Roglic qui a lancé les hostilités. En quelques centaines de mètres, les fameux échelons se sont créés et les bordures, annoncées dès la veille au soir, ont complètement changé la physionomie de la course.

Martin perd beaucoup, Gaudu perd tout

A l'avant, la plupart des favoris pour la gagne de l'étape et au général se sont retrouvés. Mais d'autres ont été piégés, à commencer par Brandon McNulty (UAE Team) et Bauke Mollema (Trek Segafredo) qui avaient déjà chuté avant même le lancement des hostilités.

Tout comme les têtes d'affiche françaises David Gaudu (Groupama FDJ), qui a goûté au bitume à 90 km de l'arrivée, et Guillaume Martin (Cofidis), victime d'un ennui mécanique au mauvais moment et qui n'a jamais pu espérer revenir sur un peloton lancé à toute allure vers la cité johannique. En franchissant la ligne à Orléans, Martin perd une 1'30, Gaudu presque dix.