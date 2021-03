Paris-Nice : les organisateurs travaillent sur un plan B pour éviter l'annulation de la dernière étape

Les organisateurs de la course cycliste Paris-Nice travaillent actuellement sur un plan B pour éviter d'annuler la dernière étape dimanche, après les déclarations du maire de Nice, a appris franceinfo jeudi 11 mars de source proche de l'organisateur ASO.

Nice connaîtra samedi et dimanche un troisième week-end de confinement afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Dans ce contexte, "pour plus de cohérence", le maire de Nice Christian Estrosi avait expliqué mercredi dans un communiqué qu'il demandait "l'annulation de l'arrivée du Paris-Nice telle que programmée". En effet, le centre-ville de Nice est le point de départ et d'arrivée de la dernière étape de la course qui aura lieu dimanche.

La décision n'est pas encore prise et devrait être communiquée vendredi. Il n'est à ce stade pas question d'annuler la dernière étape, selon cette source. Le même problème se pose pour l'avant-dernière étape, prévue samedi, qui doit également partir de Nice.