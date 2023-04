Direct Liège-Bastogne-Liège 2023 : duel attendu entre Remco Evenepoel et Tadej Pogacar... Suivez la course hommes

Tadej Pogacar, déjà vainqueur de l'Amstel Gold Race et de la Flèche wallonne, vise un triplé dans les Ardennes, avec la Doyenne des classiques, Liège-Bastogne-Liège, dimanche.

Vent de jeunesse sur la Doyenne des classiques. Tadej Pogacar, 24 ans, et Remco Evenepoel 23 ans, les deux derniers vainqueurs, font figure de grands favoris sur Liège-Bastogne-Liège, dimanche 23 avril (à suivre en direct à partir de 15h15 sur France 3 et sur france.tv). Le premier connaît un printemps doré, avec ses victoires sur le Tour des Flandres, l'Amstel Gold Race et la Flèche wallone, et vise une 13e victoire en 19 jours de course. Mais face à lui, le champion du monde, qui va participer à sa première classique de la saison, entend briller sur ses terres, en Belgique.

Remco Evenepoel sera épaulé par un coéquipier de luxe, en la personne de Julian Alaphilippe qui veut se relancer après une année difficile, depuis sa lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège l'année dernière. Les Français Romain Bardet, David Gaudu ou encore Benoît Cosnefroy auront aussi une carte à jouer. Suivez la course en direct.