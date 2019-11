Le cycliste Raymond Poulidor est mort

Le cycliste est mort à l'age de 83 ans, a appris franceinfo ce mercredi.

Le cycliste Raymond Poulidor, surnommé "Poupou", est mort mercredi 13 novembre, a appris le service des sports de franceinfo auprès de Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France.

Il avait été hospitalisé en octobre 2019 à Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne) où il habitait. Cet été, l'ancien champion, 83 ans, était apparu très fatigué lors du Tour de France et sur le Tour du Limousin qu'il avait tout de même tenu à suivre.

Eternel second

Rival de Jacques Anquetil et d'Eddy Merckx, "Poupou" laisse derrière lui l'un des plus beaux palmarès du vélo tricolore avec notamment une Vuelta (1964), un Milan-San Remo (1961) et deux Paris-Nice (1972 et 1973). Pourtant, "éternel second", Raymond Poulidor n'a jamais gagné le Tour de France : il a terminé à huit reprises sur le podium, dont trois fois sur la deuxième marche, et n'a jamais porté le Maillot jaune. Cela ne l'a pas empêché de rester parmi les chouchous du public, y compris après sa dernière participation au Tour en 1976 et sa retraite sportive en 1977. A tel point que son nom est entré dans le langage courant.