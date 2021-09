Cyclisme : il y a un an, Julian Alaphilippe réalisait son rêve et devenait champion du monde

Le 27 septembre 2020, Julian Alaphilippe remportait le titre de champion du monde à Imola en Italie. Au sommet de la Cima Gallisterna, après avoir battu le Belge Wout Van Aert et le Suisse Marc Hirschi, il héritait du maillot arc-en-ciel et rejoignait le cercle très fermé des Français champions du monde de cyclisme sur route. Depuis Laurent Brochard en 1997, aucun coureur tricolore n'était parvenu à se hisser sur la plus haute marche du podium mondial.

Submergé par l'émotion, Julian Alaphilippe n'avait pu retenir ses larmes à l'écoute de La Marseillaise. "C'était le rêve de ma carrière" avait-il déclaré. Le puncheur Français avait signé de nombreuses performances prestigieuses, remportant notamment quatre victoires majeures : la Flèche brabançonne, le Tirreno-Adriatico la Flèche Wallonne, et enfin l'apogée de sa carrière, celle qui l'a porté sur le toit du monde en Italie. Depuis, avec le maillot arc-en-ciel sur le dos, le Français a fait honneur à son titre en continuant de briller sur tous les terrains.