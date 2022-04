Cyclisme : entre Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège, Alaphilippe veut remporter la bataille des Ardennes

Julian Alaphilippe sur cette semaine des Ardennaises, c'est comme un enfant qui attend au petit matin de Noël. L'homme au maillot irisé joue gros sur cette doublette Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Sur la première, mercredi 20 avril, il défend sa couronne après avoir glané un troisième succès, en 2021, au sommet du Mur de Huy. A Liège, dimanche 24, en revanche, l'idée sera de conjurer le mauvais sort après avoir frôlé la gagne à deux reprises lors des deux dernières éditions. Et ainsi remporter un premier succès majeur en 2022.

Une interrogation prédomine : où en est "Alaf" ? "Je cours les deux courses pour gagner, c'est important pour moi et pour l'équipe", répond Julian Alaphilippe au micro de l'émission Tout le Sport. Traditionnellement, lorsqu'il vise la victoire, le puncheur rate rarement sa cible. Pour en savoir plus sur son état de forme, son cousin et entraîneur Franck Alaphilippe est bien placé pour juger : "Julian a toujours fonctionné de la même façon : en se fixant des objectifs. Il est très motivé, notamment pour Liège", confie-t-il.

Une Flèche à décocher vers Valverde

Avec trois victoires sur la Flèche Wallonne, Julian Alaphilippe fait forcément partie des grands favoris à la victoire, mercredi. "C'est une course où j'ai toujours eu à coeur de briller", glisse-t-il. En franchissant la ligne en tête, il deviendrait le deuxième coureur le plus victorieux au-dessus du Mur de Huy, juste derrière les cinq couronnes d'Alejandro Valverde. Un statut qui ne le hante pas : "Julian ne se fixe pas de challenge par rapport à ça. Il ne se met pas de pression énorme sur la Flèche. Il sait qu’il ne va pas la gagner à chaque participation", explique son entraîneur.

Après un début de saison assez compliqué avec des états de forme en dents de scie, Julian Alaphilippe a semblé avoir retrouvé de bonnes jambes lors du Tour du Pays basque, avec une victoire à la clé et quasiment que des accesits. Cependant, la chute sur la Flèche brabançonne a touché le leader de la formation Quick-Step Alpha Vinyl au niveau de l'épaule, notamment. "J’étais plutôt satisfait de mon Tour du Pays basque après quelques semaines un peu compliquées. Après, il y a eu la chute sur la Flèche brabançonne mais c’est sans importance, pas de dégâts. Je suis content d’être en pleine forme", résume Julian Alaphilippe.

Mais à quel point cette semaine va-t-elle jouer sur son bilan 2022 ? "Liège, c’est l’un de ses objectifs principaux de l’année. Il espère remporter cette course dans sa carrière", assène Franck Alaphilippe.

Une revanche à prendre sur la Doyenne

Car juste après la Flèche Wallonne, viendra la Doyenne des classiques : Liège-Bastogne-Liège. Et l'histoire récente d'Alaphilippe avec la classique wallonne laisse un goût d'amertume assez prononcé. En 2020, il levait les bras trop tôt et se faisait dépasser par Primoz Roglic, avant d'être finalement déclassé en cinquième position pour un sprint illicité. En 2021, l'ovni Pogacar lui a chipé la priorité au sprint pour remporter son premier Monument. 2022 sera-t-elle l'année de la rédemption ? L'envie est là, en tout cas.

"Ces deux dernières années ont été un peu frustrantes avec des péripéties en fin de course. L'an dernier, il se sentait très bien physiquement dans le final mais il est passé à côté. Néanmoins, il n'a aucun regret, il a été battu par plus fort." Franck Alaphilippe, cousin et entraîneur de Julian Alaphilippe franceinfo: sport

Avec ce nouveau parcours, cette arrivée sur le plat et la suppression de la Côte des Forges, Alaphilippe aura-t-il toutes les cartes en main pour se jouer des Pogacar, van Aert et autres Mohoric ? "Evidemment on ne sait pas trop comment la course va se dérouler mais je pense qu'il a ses chances. Sa force c'est la présence de Remco Evenepoel dans l'équipe", analyse son cousin et entraîneur.

Au lendemain de Liège-Bastogne-Liège, il fera une pause, comme pour faire le bilan du début de saison, mais surtout se lancer vers la suite, et notamment la Grande Boucle : "Il aura une première phase de repos juste après Liège, avant une phase de préparation jusqu'au mois de mai. Il va partir en stage en altitude dans la Sierra Nevada et se préparer pour le Tour de France", énumère Franck Alaphilippe. Avec de nouvelles lignes à son palmarès ?