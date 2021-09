Cyclisme : "Je ne pensais pas que j'en étais capable", réagit Julian Alaphilippe après son deuxième titre consécutif de champion du monde sur route

Il l'a fait. Pour la deuxième année consécutive, Julian Alaphilippe a remporté (et conservé) le titre de champion du monde de cyclisme sur route, dimanche 26 septembre à Louvain. Un véritable exploit, puisqu'il devient le premier coureur français de l’histoire à être sacré deux fois de rang. Emu après sa victoire, le Tricolore a expliqué être "arrivé détendu et avec beaucoup de motivation et une envie de bien faire", après avoir réalisé son rêve l'année passée à Imola. Malgré un parcours qui lui "convenait" et "des jambes", Alaphilippe ne se voyait pas gagner en Belgique : "C'était pas prévu, je ne pensais pas que j'étais capable de tenir jusqu'au bout. Je suis content."

Objectif : le triplé en 2022

Seul dans les 17 derniers kilomètres, Alaphilippe a concédé s'être "fait violence". "Je pensais à mon petit dans le final", a expliqué le double champion du monde, père depuis cet été avant de conclure : "jamais deux sans trois, on sait ce qu'il reste à faire l'année prochaine". Egaler le record de Peter Sagan, trois fois sacré entre 2015 et 2017.