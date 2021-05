DIRECT. Tour d'Italie : suivez la 16e étape

Ce lundi 24 mai, les coureurs devaient arpenter plus de 200 km dans les Dolomites entre Sacile et Cortina d'Ampezzo, avec 5500m de dénivelé positif. Une étape technique et difficile qui a finalement été amputée de deux de ses trois cols en raison des conditions météo. Seul le Passo Giau (9,9 km à 9,3 %) sera escaladé par les coureurs. Suivez la course en direct.