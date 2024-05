Giro 2024 : Tim Merlier s'impose au sprint devant Jonathan Milan ... Revivez la 18e étape

Et de deux pour Tim Merlier ! Le Belge a enlevé sa deuxième victoire d'étape sur ce Giro 2024, après s'être imposé sur la 18e étape, jeudi 23 mai, à Padoue. Dans une étape plus tranquille après trois jours de montagne, la journée a été animée par plusieurs coureurs échappés qui auront cédé dans les derniers kilomètres de la course. Tout s'est donc joué sur un sprint massif, dans lequel on a cru que Jonathan Milan allait remporter sa quatrième victoire. Il s'est finalement fait devancer dans les derniers hectomètres par Tim Merlier.

Au classement général, rien à signaler. Tadej Pogacar est toujours leader avec près de huit minutes d'avance sur tous ses poursuivants. Vendredi, le Slovène pourrait tenter de s'imposer une sixième fois dans ce Giro, avec une étape qui comptera trois cols.