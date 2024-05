Direct Giro 2024 : Olivier Le Gac et Lilian Calmejane dans la première échappée du jour... Suivez la 15e étape du Tour d'Italie

Le peloton se frotte, dimanche, à l’étape la plus longue de ce Tour d’Italie : 222 km, 5 400 m de dénivelé positif et cinq cols à gravir, dont celui du Mortirolo.

"Une étape monstrueuse". Voilà comment Tadej Pogacar a qualifié le tracé du jour. Au lendemain du contre-la-montre de samedi, remporté sans surprise par Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers), les coureurs du Giro se lancent, dimanche 19 mai, sur un terrain plus montagneux. Au programme de cette 15e étape du Tour d’Italie : le tracé le plus long du parcours, qui s’étend de Manerba del Garda à Livigno, sur 222 kilomètres de course. Cinq sommets se dresseront sur leur route, dont le nouveau Colle San Zeno et le Mortirolo (16%). Avec 50 derniers kilomètres presque intégralement en montée, et une arrivée à 2 385 mètres d'altitude concluant deux kilomètres à 19% de pente.

S'il n'a pas gagné la précédente étape, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), toujours porteur du maillot rose, a profité du contre-la-montre pour accroître son avance au classement général. Deuxième du chrono à 29 secondes de Ganna, il a notamment pris 45' sur son dauphin Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Avant l'étape du jour, il compte 3'41 d'avance sur l'Anglais et 3'56 sur Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe), 3e au général.

Suivez la 15e étape en direct